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28 апреля 2018
27 апреля 2018
Главные новости Москвы
04:45  28 апреля 2018 0

Захарова напомнила Хейли о госдолге США и неоплаченных взносах. «С вами разговаривать никто не должен»

Медиа-форум
Мария Захарова ответила американской коллеге с помощью статистикиФото: Владимир Андреев © URA.RU
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на заявление постпреда США при ООН Ники Хейли. Ранее американский дипломат заявила, что Вашингтон платит в бюджет организации в три раза больше других стран-доноров.

Захарова напомнила, что объем неоплаченных США взносов в разные статьи бюджета ООН в 2018 году превышает 2, 278 миллиарда долларов. Кроме того, с 2011 года Вашингтон не платил взносов в ЮНЕСКО, а в прошлом году США и вовсе вышли из состава организации. При этом сумма накопленной задолженности США перед ЮНЕСКО составляет не менее 540 миллионов долларов.

«Наша североамериканская сестра продолжает зажигать. Вы, Никки, видимо, не знаете, но государственный долг США составляет 21 триллион долларов, а именно 106% ВВП США. Исходя из Вашей логики, с вами не то что голосовать, а разговаривать никто не должен», — пишет Захарова на своей странице в Facebook.

Как напоминает телеканал RT, постпред США в ООН выразила негодование относительно позиции других при голосованиях в Генассамблее. Хейли отметила, что в 2017 году только в 30% случаев другие страны-члены ООН голосовали вместе с США, в то время как Вашингтон оплачивает 22% бюджета ООН — «больше, чем последующие три страны-донора, вместе взятые».

Виктор Жуков
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