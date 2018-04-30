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30 апреля 2018
13:59  30 апреля 2018 0

«Нет смысла скрывать правду». Макс Фадеев объявил о свадьбе с оперной дивой. ВИДЕО

Продюсер решил «бомбить»Макс Фадеев в Instagram

Музыкальный продюсер, уроженец Кургана Макс Фадеев рассказал о скорой свадьбе с оперной дивой. Видеообращение он разместил на своей странице в Instagram.

На видео Фадеев обнимает девушку. Подписчикам он представил ее как оперную певицу Аиду и свою будущую жену. «Не вижу смысла скрывать от вас правду. Вчера вы все видели эту красавицу с нами в жюри. Любовь с первого взгляда — вот она! И не говорите, что ее нет!», — прокомментировал видео сам продюсер. Фадеев заявил, что они с девушкой решили пожениться. «Мы счастливы вместе», — поддержала продюсера сама Аида.

Большинство фанатов оценили шутку и поддержали «молодоженов». «Аида космос», «Макс ты лучший! Я бы не задумываясь вышла бы», «Мне она очень понравилась) Воплощение всего женственного)», — писали фанаты в комментариях к посту. Некоторые поклонницы отнеслись к шутке с долей ревности: «Не, не!!! Подождите!!! Какая еще Аида!!!??? Я за Вас замуж хочу». Нашлись и те, кто резко осудил шутку Фадеева: «В каждой шутке есть доля шутки…некрасиво по отношению к жене», «Дыма без огня не бывает».

Но больше всего фанатов Фадеева напугало отдаленное внешнее сходство избранницы продюсера с Бузовой. «Сначала чуть не упала! Думаю, и тут Бузова!!!», — написали подписчики в комментариях.

Продюсер Макс Фадеев не в первый раз удивляет поклонников неожиданными новостями из своей жизни. Так, недавно он резко похудел на 40 килограмм и пообещал сбрить бороду. А позже он показал фото Наргиз Закировой с волосами.

Кирилл Егоров
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