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20 марта 2018
21:33  20 марта 2018 0

Фадеев похудел на 40 килограммов и пообещал сбрить бороду

Продюсер избавился от лишнего веса благодаря собственной диетеФото: личная страница Максима Фадеева в Instagram

Музыкальный продюсер, уроженец Кургана Макс Фадеев рассказал о том, как боролся с полнотой. После достижения идеального веса он планирует сбрить бороду.

В прямом эфире в Instagram музыкант поделился с подписчиками, что похудел на 42 килограмма. По его словам, «осталось сбросить еще 30». Фадеев разработал собственную систему похудения, которой обещал поделиться в отдаленном будущем, сообщает Starhit.ru. «У меня был очень большой вес, стало невозможно с этим жить», — заявил шоумен.

Когда Фадеев добьется идеального веса, то кардинально сменит имидж. Несколько лет назад он обещал сбрить бороду, как только похудеет.

Ранее «URA.RU» сообщало, что Фадеев заявил о закрытии своего продюсерского центра. По его словам, все контракты с артистами расторгнуты.

Ольга Кулакова
© Служба новостей «URA.RU»
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