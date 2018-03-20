Фадеев похудел на 40 килограммов и пообещал сбрить бороду

Музыкальный продюсер, уроженец Кургана Макс Фадеев рассказал о том, как боролся с полнотой. После достижения идеального веса он планирует сбрить бороду.
В прямом эфире в Instagram музыкант поделился с подписчиками, что похудел на 42 килограмма. По его словам, «осталось сбросить еще 30». Фадеев разработал собственную систему похудения, которой обещал поделиться в отдаленном будущем, сообщает Starhit.ru. «У меня был очень большой вес, стало невозможно с этим жить», — заявил шоумен.
Когда Фадеев добьется идеального веса, то кардинально сменит имидж. Несколько лет назад он обещал сбрить бороду, как только похудеет.
Ранее «URA.RU» сообщало, что Фадеев заявил о закрытии своего продюсерского центра. По его словам, все контракты с артистами расторгнуты.