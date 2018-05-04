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04 мая 2018
14:31  04 мая 2018 0

Украинские пограничники не пропустили россиян с георгиевскими лентами

Сход в поддержку братьев Навальных на Манежной площади. Москва, георгиевская лента
Двое россиян развернулись и улетели в МинскФото: Антон Белицкий © URA.RU

Пограничная служба Украины не пропустила в страну двух россиян. Причиной отказа в пропуске на территорию государства стали георгиевские ленты, которые туристы отказались снимать со своего багажа.

Инцидент произошел вечером 3 мая в киевском аэропорту Борисполь. Граждане России — мужчина и женщина — прилетели из Минска, передает «Национальная служба новостей». Россияне прибыли на Украину с частным визитом, у обоих были необходимые документы для пересечения границы и обратные билеты.

В пресс-службе украинского ведомства объяснили, что на багаже туристов были запрещенные на Украине георгиевские ленты, сообщает телеканал RT. «На просьбу пограничников снять эту символику граждане России отреагировали негативно. В связи с этим пограничники отказали данным лицам в пересечении границы и обратным рейсом они вернулись в Минск», — заявил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян.

Павел Маркуш
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