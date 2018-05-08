03:07 08 мая 2018 0

бойцы Росгвардии ранили мужчину и спасли ребенка Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Житель села Хрущево Тульской области после ссоры с женой взял в заложники свою полуторагодовалую дочь, угрожая убить ее. Сотрудникам правоохранительных органов удалось провести операцию по освобождению ребенка.

Как сообщают в пресс-службе регионального управления МВД, 30-летний мужчина, предположительно, находясь под действием наркотиков, угрожал убить свою малолетнюю дочь, приставив к ее горлу нож. Во время переговоров с правоохранителями злоумышленник отказался отпустить девочку, после чего полицейские применили к нему силу. Бойцам Росгвардии удалось спасти ребенка, глава семейства получил ранение.

«Мужчина, удерживавший ребенка, госпитализирован. В настоящее время проводится дальнейшая работа по выяснению всех деталей происшествия», — отметили в пресс-службе. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Захват заложника».