В ЛНР заявили о массовых отравлениях просроченными консервами в украинской армии

Украинских солдат якобы кормят просроченными консервами Фото: Официальный сайт президента Украины

новость из сюжета Война на Украине

Украинская армия испытывает проблему с обеспечением питания личного состава. Об этом сообщил исполняющий обязанности начальника управления народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) полковник Михаил Филипоненко. По его словам, солдат вооруженных сил Украины (ВСУ) кормят просроченной едой.

«Только в течение прошлой недели госпитализированы более десятка военнослужащих с пищевыми отравлениями и кишечными заболеваниями», — цитирует РИА «Новости» Филипоненко. По словам полковника, такая ситуация складывается во всех подразделениях украинской армии, которые вовлечены в конфликт на востоке страны.

Филипоненко уточнил, что в 54-й бригаде ВСУ личный состав уже несколько недель кормят просроченными консервами. По его данным, украинские солдаты также пользуются одной и той же пластиковой посудой, в ответ на жалобы военнослужащим предлагают покупать ее самим, уточняет телеканал 360.

В августе официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Андрей Марочко заявил, что украинские силовики гибнут в Донбассе чаще всего из-за подрыва на собственных минных заграждениях, напоминает агентство Nation News. Кроме того, к смерти солдат приводит неосторожное обращение с оружием.