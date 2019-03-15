В 2019 году путевки в Турцию станут дороже

Турция перестанет поддерживать приток туристов из России и Европы Фото: depositphotos.com

Цены на путевки в Турцию могут вырасти до 5% в связи отменой страной субсидирования российских и европейских туроператоров. Такое мнение в разговоре с «URA.RU» выразил руководитель Национальной ассоциации туризма Карен Гончаров.

В сезоне-2019 Турция не планирует выдавать субсидии туроператором, выполняющим чартерные рейсы. В прошлом году государство выплачивало по шесть тысяч евро за каждый самолет с туристами. «Безусловно, поддержка авиакомпаний и туроператоров по субсидированию перевозок позитивно отражалась на развитии выездного туризма в России, — сказал агентству Гончаров. — Возможно, у Турции сейчас просто поменялись приоритеты и нет свободных средств».

По словам собеседника, участниками полетной программы являлись практически все крупные туроператоры России. В новых условиях стоимость путевок может подрасти. «В пакете путевки авиаперелет, в зависимости от типа продукта, составляет около половины суммы. При худшем сценарии рост может составить 2,5—5%», — уточнил Гончаров.

При этом он добавил, что на рост и снижение цен на поездки зарубеж одновременно влияют множество различных факторов. Способствовать их удорожанию в этом году, например, могут нестабильный курс рубля, а также приостановка полетов Boeing 737 Max из-за катастрофы в Эфиопии. «Последние пару лет на рынке был избыток предложений по перевозкам и цены держались на хорошем уровне. С уменьшением парка авиакомпаний, ситуация может измениться», — объяснил Гончаров.