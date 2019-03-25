На военной базе США в Японии прогремел взрыв

Военнослужащие в результате взрыва не пострадали Фото: Pixabay

Взрыв прогремел на военной базе США в Японии. По данным американской военной полиции, его устроили диверсанты.

ЧП произошло на базе морской пехоты США Кэмп-Дзукэран, расположенной на острове Окинава, сообщает агентство Kyodo. В ходе расследования установлено, что злоумышленники через пробоину в ограде проникли на территорию базы и взорвали газовый баллон.

В результате взрыва никто не пострадал, передает RT. На базе находится штаб группировки морской пехоты США. Всего же на острове Окинава расположено 70% всех военных объектов США в Японии, отмечает РБК.