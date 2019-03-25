24 марта 2019

На военной базе США в Японии прогремел взрыв

Наталья Щербакова
© Служба новостей «URA.RU»
25 марта 2019 в 07:49
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Военнослужащие в результате взрыва не пострадалиФото: Pixabay

Взрыв прогремел на военной базе США в Японии. По данным американской военной полиции, его устроили диверсанты.

ЧП произошло на базе морской пехоты США Кэмп-Дзукэран, расположенной на острове Окинава, сообщает агентство Kyodo. В ходе расследования установлено, что злоумышленники через пробоину в ограде проникли на территорию базы и взорвали газовый баллон.

В результате взрыва никто не пострадал, передает RT. На базе находится штаб группировки морской пехоты США. Всего же на острове Окинава расположено 70% всех военных объектов США в Японии, отмечает РБК.

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