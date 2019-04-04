Президент Эстонии увидела «угрозу» в русском языке

Кальюлайд считае, что русский язык угрожает эстонской культуре Фото: wikimedia.org

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что русский язык в системе школьного образования угрожает эстонскому языку и культуре. По ее мнению, стране пора отказаться от двуязычной системы обучения.

«У нас один государственный язык. Наша ответственность заключается в том, чтобы им владели все дети, идущие из детского сада в школу, и тем более выпускники школ», — сказала Кальюлайд. Она добавила, что незнание выходцами из России эстонского языка делит население страны на два лагеря, пишет РИА «Новости».

В последние годы в Эстонии сокращается количество школ, в которых преподают на русском языке. Сейчас в стране работает 74 таких образовательных учреждения. В русских школах Эстонии обучаются свыше 20 процентов школьников страны. При этом на русском языке в них могут преподавать меньше половины предметов.