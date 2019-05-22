Волочкова в жару надела шубу и отправилась кататься на катере. ФОТО

Анастасия Шипицина
© Служба новостей «URA.RU»
22 мая 2019 в 21:48
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Анастасия Волочкова. Магнитогорск, волочкова анастасия
Анастасия Волочкова надела шубу вместе с босоножкамиФото: Илья Московец © URA.RU

Балерина Анастасия Волочкова надела меховую шубу и отправилась кататься на катере. Артистка разместила фотографии с прогулки на своей странице в Instagram.

На снимках балерина стоит на берегу Москвы-реки в шубе, легких джинсах с дырками и босоножках. Также Волочкова опубликовала фото с актером Александром Невским. «Саша Невский. Грандиозный человек! Мы дружим уже 10 лет. Замечательно встретиться еще и на корабле», — подписала снимок артистка.

Ранее Анастасия Волочкова удивила поклонников своим роликом после возвращения с отдыха на Мальдивах, сообщает портал «Утро.ру». Некоторые предположили, что кадры танцовщица снимала в нетрезвом состоянии. Поклонники отметили, что у балерина невнятно разговаривает.

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Это была ПЕРВАЯ ВСТРЕЧА УЧАСТНИКОВ ВИП-КЛУБА, куда вошла и я, написав свою уже вторую книгу.. Для меня большая радость быть приглашенной.???? Книга моя выходит на днях.. «Плата за успех». Невероятное путешествие на корабле, организованном крупнейшим издательством АСТ @ast_nonfiction ,мы сегодня совершили!???????? Спасибо Евгении Журавлевой! Евгении Лариной и всем гостям и тем, кто этот праздник организовал!!! Вы-прекрасные люди!???????? #анастасияволочкова #волочкова #балет #россия #я #любовь #радость #цветы #счастье #мы #весна #творчество #volochkova #instagood #be #love #me #enjoy #best #good #ballet #друзья #дом #книги #настроение #отдых

Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art)

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