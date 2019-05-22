Анастасия Волочкова надела шубу вместе с босоножками Фото: Илья Московец © URA.RU

Балерина Анастасия Волочкова надела меховую шубу и отправилась кататься на катере. Артистка разместила фотографии с прогулки на своей странице в Instagram.

На снимках балерина стоит на берегу Москвы-реки в шубе, легких джинсах с дырками и босоножках. Также Волочкова опубликовала фото с актером Александром Невским. «Саша Невский. Грандиозный человек! Мы дружим уже 10 лет. Замечательно встретиться еще и на корабле», — подписала снимок артистка.

Ранее Анастасия Волочкова удивила поклонников своим роликом после возвращения с отдыха на Мальдивах, сообщает портал «Утро.ру». Некоторые предположили, что кадры танцовщица снимала в нетрезвом состоянии. Поклонники отметили, что у балерина невнятно разговаривает.