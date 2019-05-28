Евгений Ройзман считает, что церковь вторгается в личное пространство людей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман отреагировал на заявление патриарха Московского и всея Руси Кирилла о том, что РПЦ строит в среднем три храма в сутки. Своим мнением по этому вопросу экс-градоначальник поделился в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Слушайте, есть замечательная русская пословица: „заставь дурака богу молиться“. На мой взгляд, это прямая иллюстрация, — сказал Ройзман. — Уже показали динамику увеличения количества храмов, уменьшения количества школ. Это тоже заставляет задуматься. На мой взгляд, церковь вторгается уже в личное пространство людей и просто столбит территорию. Добром это не заканчивается никогда».

Ранее, напомним, патриарх Кирилл на церемонии освящения храма Всех Святых в Страсбурге заявил, что Русская православная церковь в среднем строит три храма в сутки — тридцать тысяч храмов за 10 лет. Такие темпы, как напоминает телеканал 360, он объяснил тем, что народ, прошедший через «годы атеизма», понял, что «без бога ничего не получается». Поэтому храмы стране нужны.