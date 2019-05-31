Иосиф Пригожин призвал найти бюджетным деньгам лучшее применение Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Продюсер Иосиф Пригожин поддержал администрацию Анапы, которая отказалась оплачивать выступление балерины Анастасии Волочковой из бюджетных средств. Он заявил, что не понимает, почему фамилия танцовщицы появилась в тендере на организацию городского праздника, и поведал, как лучше распорядиться деньгами из бюджета.

«У меня нет вопросов к мэру Анапы [Юрию Полякову]. Если честно, когда речь идет о бюджетных деньгах, на мой взгляд, лучше в этот день раздать их пенсионерам», — поделился Пригожин в интервью «Национальной службе новостей». Продюсера удивил тот факт, что Волочкова могла выступить за счет города. По его мнению, в России много других знаменитостей, которые способны дать публике больше, чем просто шоу. «Если звать артистов, они должны в себе нести что-то, они должны быть полезными для общества. Почему именно Волочкова в тендере? Кто ее заявил?» — удивился Пригожин. При этом он подчеркнул, что не имеет ничего против балерины.

Ранее мэр Анапы Юрий Поляков заявил, что администрация не будет тратить бюджетные деньги на концерт Волочковой на открытии курортного сезона. По его словам, у города «есть первоочередные цели в отрасли культуры, где средства будут нужнее». Выступление, которое обошлось бы бюджету Анапы в 639 тысяч рублей, Поляков предложил оплатить местным бизнесменам.

Позднее Волочкова обвинила Полякова в попытке сделать себе рекламу на ее имени. Экс-прима Большого театра считает, что своими словами мэр хотел «показать всем, какой он рачительный хозяин».