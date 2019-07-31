Житель города Котельники Московской области, которого подозревают в убийстве блогерши, рассказал, что стало причиной убийства. Девушка по имени Екатерина, которая вела блог о путешествиях, косметике и учебе, «поплатилась» за оскорбления.
«Она унижала мое сексуальное достоинство и финансовые возможности. Я не смог выдержать этого», — приводит слова подозреваемого телеканал 360. По словам мужчины, девушка согласилась пойти с ним на свидание за деньги.
Тело 24-летней блогерши было найдено 27 июля в чемодане в квартире на улице Пырьева на западе столицы. Хозяин квартиры, сдававший ей квартиру, наткнулся на труп, когда искал девушку по просьбе родителей. На груди и на шее погибшей были колото-резаные раны. Подозреваемый нанес ей пять ударов ножом.
Возбуждено уголовное дело. Убийца заявил на допросе в Никулинском межрайонном следственном отделе, что раскаивается в содеянном и готов сотрудничать со следствием.