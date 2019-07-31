Подозреваемый объяснил, за что убил блогершу, труп которой нашли в чемодане. ВИДЕО

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Мужчина пять раз ударил девушку ножом из-за оскорбленийФото: Владимир Андреев © URA.RU

Житель города Котельники Московской области, которого подозревают в убийстве блогерши, рассказал, что стало причиной убийства. Девушка по имени Екатерина, которая вела блог о путешествиях, косметике и учебе, «поплатилась» за оскорбления.

«Она унижала мое сексуальное достоинство и финансовые возможности. Я не смог выдержать этого», — приводит слова подозреваемого телеканал 360. По словам мужчины, девушка согласилась пойти с ним на свидание за деньги.

Тело 24-летней блогерши было найдено 27 июля в чемодане в квартире на улице Пырьева на западе столицы. Хозяин квартиры, сдававший ей квартиру, наткнулся на труп, когда искал девушку по просьбе родителей. На груди и на шее погибшей были колото-резаные раны. Подозреваемый нанес ей пять ударов ножом.

Возбуждено уголовное дело. Убийца заявил на допросе в Никулинском межрайонном следственном отделе, что раскаивается в содеянном и готов сотрудничать со следствием.

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