Пассажирку авиакомпании «Победа», которая собиралась улететь на похороны в Чебоксары, не пустили на борт самолета, несмотря на то что женщина согласилась избавиться от лишних вещей. В авикомпании назвали поведение сотрудников правильным.
Сотрудницы «Победы» предложили пассажирке вытащить из сумки негабаритные вещи, сообщает издание Baza. После того, как она это сделала, женщине сказали, что посадка на самолет закончилась. «Ну пустите, пожалуйста, умоляю. Мне 60 лет, я плохого никому не сделала», — просила она.
За женщину заступились стоявшие рядом пассажиры. «Самолет стоит, ну что вы издеваетесь над людьми?» — возмутился один из них, начав снимать происходящее на телефон. В итоге пассажирку так и не пустили на борт. Комментируя инцидент, в авиакомпании заявили, что их сотрудники поступили правильно, поскольку в самолет нельзя проносить негабаритный багаж.
«Однако „Победа“ считает, что грубое общение с клиентами недопустимо ни при каких условиях», — подчеркнул представитель лоукостера.