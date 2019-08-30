Церковь ответила на заявление Путина о «правильном» количестве детей

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Клипарт. Скриншот с YouTube Протоиерей Димитрий Смирнов. Екатеринбург, смирнов дмитрий
По словам Дмитрия Смирнова, сто лет назад Россия «не испытывала» проблем со «здоровыми молодыми людьми»Фото: скриншот видео с YouTube, канал «Алиф ТВ»

Для российских семей нормальным количеством детей является пять. Об этом «URA.RU» заявил священнослужитель, настоятель храма святителя Митрофана Воронежского Дмитрий Смирнов, комментируя слова президента России Владимира Путина о «правильном» количестве детей в семье.

«[Три ребенка] это маловато. По моим наблюдениям, наилучшая ситуация для семей начинается с пятого ребенка. Когда старшие дети подрастают и помогают родителям заботиться о младших, готовясь к отцовству или материнству», — отметил священник. Он напомнил, что в начале прошлого века в российских семьях было в среднем по восемь детей. «Тогда Россия не испытывала недостатка в здоровых молодых людях, а сейчас такие проблемы есть», — резюмировал Смирнов.

Ранее губернатор Мурманской области Андрей Чибис на встрече с Путиным посетовал на низкое качество жизни в закрытых городах «при огромном количестве детей [в семьях]: почти три ребенка на семью», напоминает телеканал 360. «Не огромное, нормальное. Это правильно», — поправил чиновника глава государства.

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