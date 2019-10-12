Опубликован уникальный снимок с первой свадьбы Пугачевой. ФОТО

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Алла Пугачева на концерте в рамках Витебского фестиваля (Архивная фотография), пугачева алла
Алла Пугачева прожила в браке с первым мужем четыре годаФото: СС BY-SA 4.0 / Сергей Серебро / Народные новости Витебска.

В интернете опубликовали единственную сохранившуюся фотографию с первой свадьбы певицы Аллы Пугачевой с артистом цирка Миколасом Орбакасом. Снимок появился на фан-странице в Instagram.

«Ровно 50 лет назад Алла Пугачева вышла замуж за артиста цирка Миколаса Орбакаса. Фото 8 октября 1969 года», — говорится в подписи к снимку. Отмечается, что бракосочетание прошло в Грибоедовском ЗАГСе. На фото Орбакасу 24 года, а Пугачевой 20 лет.

На свадьбу пара заказала профессионального фотографа, который отдал им четыре снимка с торжества. В настоящее время сохранилась только одна фотография, передает агентство Nation News. С Орбакасом Примадонна прожила четыре года. После она выходила замуж еще четыре раза. Сейчас она живет в браке с Максимом Галкиным и воспитывает с ним двух детей.

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Ровно 50 лет назад Алла #Пугачева вышла замуж за артиста цирка Миколаса Орбакаса. ??-Фото 8 октября 1969 года. Наша с Аллой свадьба в Грибоедовском ЗАГСе. Мы заказали там профессионального фотографа, который потом передал нам четыре снимка. Но у меня, к сожалению, только одна свадебная фотография сохранилась,-вспоминает Миколас Орбакас.-Мы с Аллочкой тут совсем молоденькие. Алле тут 20 лет, а мне - 24 года. Свадебные костюмы мы шили на заказ. Алла заказала у портнихи белое платье. А мне в ателье сшили праздничный костюм, потому что рост высокий, нестандартный, в магазине было не достать моего размера. Обувь и кольца мы с Аллой купили в «Магазине для новобрачных». Только там можно было найти дефицитные товары.??Пара была вместе до осени 73 года. Союз подарил Алле Борисовне замечательную дочь -певицу и актрису Кристину

Публикация от Алла Пугачева (@allapugachevaandherfamily)

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