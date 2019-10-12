Алла Пугачева прожила в браке с первым мужем четыре года Фото: СС BY-SA 4.0 / Сергей Серебро / Народные новости Витебска.

В интернете опубликовали единственную сохранившуюся фотографию с первой свадьбы певицы Аллы Пугачевой с артистом цирка Миколасом Орбакасом. Снимок появился на фан-странице в Instagram.

«Ровно 50 лет назад Алла Пугачева вышла замуж за артиста цирка Миколаса Орбакаса. Фото 8 октября 1969 года», — говорится в подписи к снимку. Отмечается, что бракосочетание прошло в Грибоедовском ЗАГСе. На фото Орбакасу 24 года, а Пугачевой 20 лет.

На свадьбу пара заказала профессионального фотографа, который отдал им четыре снимка с торжества. В настоящее время сохранилась только одна фотография, передает агентство Nation News. С Орбакасом Примадонна прожила четыре года. После она выходила замуж еще четыре раза. Сейчас она живет в браке с Максимом Галкиным и воспитывает с ним двух детей.