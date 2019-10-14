Минфин хочет упросить жизнь мигрантам из Украины

Эксперимент Минфина с самозанятыми может коснуться Украины и еще четырех стран Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Украинцы смогут пользоваться налоговым режимом самозанятых. Такой эксперимент планирует провести Минфин РФ.

«Минфин предлагает провести эксперимент по предоставлению права применять налог на профессиональный доход физическими лицами, являющимися гражданами стран, входящих в Содружество Независимых Государств, которые не являются членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС)» — сообщают «Известия». Если изменение будет принято, то воспользоваться особым налоговым режимом, помимо Украины, смогут жители Таджикистана, Узбекистана, Молдавии и Азербайджана.

Как отмечает профессор Финансового университета Александр Сафонов, нововведения позволят мигрантам работать легально и не платить четыре тысячи рублей в месяц за патент. Эксперт считает, что это позволит привлекать в Россию больше иностранцев, что в свою очередь решит проблему дефицита рабочей силы.

Сейчас любой гражданин России с доходом до 2,4 миллиона рублей в год, оказывающий платные услуги и не имеющий наемных работников, может зарегистрироваться как самозанятый и платить налог по ставке 4% с дохода при работе с другими людьми, 6% — с компаниями. На данный момент, помимо россиян, самозанятыми могут стать жители стран ЕАЭС: Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии. Иностранцы из других государств обязаны оформлять патент или рабочую визу и разрешение на работу.

Как писало «URA.RU», ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила распространить налог для самозанятых на все субъекты РФ.