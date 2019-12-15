Плющенко признался, что шестилетний сын зарабатывает больше него

Евгений Плющенко поддерживает своего сына во всех начинаниях Фото: профиль Евгения Плющенко в Instagram/@plushenkoofficial

Олимпийский чемпион Евгений Плющенко признался, что его шестилетний сын Александр зарабатывает больше него. Достигнуть этого Александру, которого в семье называют Гном Гномычем, удалось благодаря успехам в спорте.

«Санек зарабатывает сейчас большие деньги, он меня опережает по зарплате», — рассказал изданию Starhit Евгений Плющенко. По его словам, шестилетний наследник усердно работает и вкладывает в спорт все силы. Это подтверждает и мать мальчика, продюсер Яна Рудковская, которая называет своего сына большим трудягой.

Ранее Рудковская и Плющенко рассказали, что их сын сам оплачивает услуги няни, охраны и водителя. По мнению родителей, в этом нет ничего плохого.