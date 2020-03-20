Россиянам предложили не ездить за рубеж из-за коронавируса

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Авиапресс-тур Курган-Москва. Аэропорт Шереметьево. Курган, аэропорт, пассажиры, шереметьево
Туристы, которые не могут вернуться в Россию должны обращаться в Ростуризм или МИДФото: Екатерина Сычкова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Россиян попросили не ездить за границу в связи ограничениями, направленными на предотвращение распространения COVID-19. Об этом сообщается на сайте Росавиации.

«Росавиация рекомендует воздержаться от поездок неслужебного характера в зарубежные страны в ближайшее время», — говорится в сообщении. Отмечается, что граждане России, которые находятся на территории иностранных государств и не могут вернуться, могут обращаться на телефоны горячих линий Ростуризма и МИД РФ.

Ранее Ростуризм рекомендовал гражданам России временно воздержаться от поездок за пределы страны до нормализации эпидемиологической обстановки, передает RNS. Также туроператорам посоветовали воздержаться от реализации путевок на территорию иностранных государств.

Аналитики туристического рынка подсчитали, что наиболее сильное падение продаж в результате закрытия границ из-за угрозы распространения коронавируса наблюдалось на рейсах в страны Европы. Они отметили, что зарубежные поездки летом пока остаются под большим вопросом. Сейчас в мире коронавирусом заражены 253 тысячи человек, 10,5 тысяч погибли, 86,5 тысяч смогли вылечиться. В России, по последним данным, инфицированы 199 человек заражены, 10 — выздоровели.

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