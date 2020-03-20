Россиянам предложили не ездить за рубеж из-за коронавируса

Россиян попросили не ездить за границу в связи ограничениями, направленными на предотвращение распространения COVID-19. Об этом сообщается на сайте Росавиации.
«Росавиация рекомендует воздержаться от поездок неслужебного характера в зарубежные страны в ближайшее время», — говорится в сообщении. Отмечается, что граждане России, которые находятся на территории иностранных государств и не могут вернуться, могут обращаться на телефоны горячих линий Ростуризма и МИД РФ.
Ранее Ростуризм рекомендовал гражданам России временно воздержаться от поездок за пределы страны до нормализации эпидемиологической обстановки, передает
Аналитики туристического рынка подсчитали, что наиболее сильное падение продаж в результате закрытия границ из-за угрозы распространения коронавируса наблюдалось на рейсах в страны Европы. Они отметили, что зарубежные поездки летом пока остаются под большим вопросом. Сейчас в мире коронавирусом заражены 253 тысячи человек, 10,5 тысяч погибли, 86,5 тысяч смогли вылечиться. В России, по последним данным, инфицированы 199 человек заражены, 10 — выздоровели.