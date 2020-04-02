В МВД России возбудили более тысячи дел за нарушения режима самоизоляции

Полицейские возбудили 1250 административных дел в отношении россиян, которые нарушают установленные ограничительные меры по борьбе с распространением COVID-19.
«На 1 апреля правоохранительные органы выписали 1250 протоколов об административном нарушении в отношении тех, кто пренебрег самоизоляцией», — сообщает пресс-служба МВД. Речь идет о гражданах, которые вернулись из-за границы в те регионы России, где введен режим самоизоляции. К нарушителям принимаются установленные законодательством меры ответственности.
Ранее полиция объяснила различия между карантином и самоизоляцией. Карантин соблюдают инфицированные люди и те, у кого подозревают инфекцию. Это более жесткие меры, предписанные врачами. Как сообщает телеканал «360», самоизоляция отличается более мягкими мерами. При таком режиме максимальное количество людей находятся в домашних условиях и не контактируют между собой. За нарушение режима самоизоляции гражданина можно привлечь к административной ответственности, уточнили полицейские.