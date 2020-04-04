Тысячи записей видеозвонков с личными данными слили в интернет

Неизвестные выгрузили в интернет записи рабочих совещаний, школьных занятий и личные разговоры Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В открытом доступе оказались тысячи записей видеозвонков из приложения Zoom, которое начали повсеместно использовать во время карантина. Неизвестные выгрузили в Youtube и Vimeo записи рабочих совещаний, школьных занятий и личные разговоры.

«На некоторые записи попали обнаженные тела, например, в одном из видео косметолог показывает ученикам, как наносить на тело бразильский воск для депиляции», — сообщает американская газета The Washington Post . В некоторых звонках раскрывается информация о детях, а также о финансовой отчетности компаний. По мнению журналистов, записи могли сохраниться при помощи сервисов самого приложения, после чего их помещали в облачные хранилища без надежной защиты паролями.

Обычно Zoom не ведет запись видеозвонков, но сами участники беседы могут записывать разговоры без согласия остальных. Но все участники должны получить об этом уведомление в начале записи.

Из-за введения массового карантина по коронавирусу во многих странах люди стали чаще пользоваться сервисом Zoom. До этого им ежедневно пользовались около 10 миллионов человек по всему миру, сейчас аудитория сервиса выросла до 200 миллионов человек.

Ранее сообщалось, что Zoom нарушает конфиденциальность своих пользователей, потому что не использует сквозное шифрование для звонков, напоминает агентство Nation News. Также работодатели стали чаще приобретать программы для удаленного контроля за сотрудниками, передает «Национальная служба новостей».