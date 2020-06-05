Ранее певица долго ходила с длинными волосами Фото: Анна Майорова © URA.RU

Певица Пелагея подстриглась и отрезала челку. Фото в новом образе артистка опубликовала на своей странице в Instagram. Чтобы подписчики увидели контраст, вместе со снимком нового имиджа она разместила старое фото шестилетней давности, пишет издание StarHit.

33-летняя Пелагея долго ходила с длинными волосами, экспериментируя с укладками. Но сейчас решила отрезать отросшие локоны. Артистка написала, что после смены имиджа у неё улучшилось настроение.

Поклонники остались довольны новой прической Пелагеи. «Помолодела лет на 20, красавица. Поля, Вам очень идет. Очень освежает новый образ», — написали подписчики в комментариях под фото.

Но есть и те, кому больше нравился прежний имидж. «Надеюсь, что вы когда-нибудь вернетесь в себя прежнюю. Неожиданно, все же, но будем привыкать к вам такой», — написал один из пользователь соцсети.

Весной президент Владимир Путин присвоил Пелагее звание «Заслуженный артист Российской Федерации», напоминает телеканал «360».

Фото с новой прической Пелагея разместила у себя в Instagram Фото: Instagram, pelageya_insta

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