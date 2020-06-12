Ученые вычислили срок окончания эпидемии коронавируса в России

Эпидемия коронавируса в России может закончиться уже в июле, заявили ученые Российского химико-технологического университета имени Менделеева. Свой прогноз они составили на основе математического моделирования.
«Математическая модель прогнозирует конец эпидемии в России — конец июля, численность инфицированных к концу июля — порядка 524 тысяч человек», — приводит выдержки из доклада РИА «Новости».
Ученые не исключают новых волн коронавируса. Они предупреждают россиян о том, чтобы волны были короткими, необходимо каждому соблюдать меры предосторожности. Они отметили, что в Москве завершение эпидемии придется на конец июня — начало июля, а в регионах, по их словам, еще есть очаги, и при открытых границах внутри городов может происходить усиление эпидемии из-за миграции.
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко отмечает, что в случае ухудшения ситуации с коронавирусом возможен формат чередования карантина и его отмены. «Могут использоваться разные режимы. Жесткий карантин, плавающие какие-то мероприятия, которые, ну, скажем, когда ограничения вводятся в выходные дни», — рассказал Мурашко в интервью Наиле Аскер-заде в программе «Вести» на канале «Россия 1». Министр не исключил, что в стране возможно на какой-то период чередование введения карантина и его отмены.
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