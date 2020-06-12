11 июня 2020

Ученые вычислили срок окончания эпидемии коронавируса в России

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Медицинская маска. Клипарт. Тюмень, маска, карантин, медицинская маска
Эпидемия коронавируса в стране может закончиться в июле Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Эпидемия коронавируса в России может закончиться уже в июле, заявили ученые Российского химико-технологического университета имени Менделеева. Свой прогноз они составили на основе математического моделирования.

«Математическая модель прогнозирует конец эпидемии в России — конец июля, численность инфицированных к концу июля — порядка 524 тысяч человек», — приводит выдержки из доклада РИА «Новости».

Ученые не исключают новых волн коронавируса. Они предупреждают россиян о том, чтобы волны были короткими, необходимо каждому соблюдать меры предосторожности. Они отметили, что в Москве завершение эпидемии придется на конец июня — начало июля, а в регионах, по их словам, еще есть очаги, и при открытых границах внутри городов может происходить усиление эпидемии из-за миграции.

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко отмечает, что в случае ухудшения ситуации с коронавирусом возможен формат чередования карантина и его отмены. «Могут использоваться разные режимы. Жесткий карантин, плавающие какие-то мероприятия, которые, ну, скажем, когда ограничения вводятся в выходные дни», — рассказал Мурашко в интервью Наиле Аскер-заде в программе «Вести» на канале «Россия 1». Министр не исключил, что в стране возможно на какой-то период чередование введения карантина и его отмены.

Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Екатеринбург», Viber-канале «Екатеринбург» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Здоровье
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Ссылки по теме
Загрузка...