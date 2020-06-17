Саратовский губернатор хочет завлекать туристов грязью и болотом

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале « URA.RU » и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе заявила, что отдых на российских курортах начнется со второй половины июня. По мнению специалиста, большинство регионов еще не готовы к приему туристов.

Кроме того, Радаев не согласился с мнением председателя регионального комитета по туризму Виктории Бородянской, которая сказала, что главной особенностью саратовского туризма этим летом является Волга. «Зажигать надо! Зажигать! Иначе какой туризм? Сейчас такая конкуренция! Волга она и без нас уже вся занята», — сказал глава региона.

«[млн туристов в 2019 году], ставят три — задачу такую. Изюминка должна быть, особенно сейчас. Новобурасский район, к примеру, там есть памятник природы — болото Моховое. А кто к нему хоть раз ходил? Вот заехали квартиранты на „уазике“ и чуть все вместе там в этом болоте не утонули. А туда никто не сходил, а это одно из первейших мест стоянки человека на саратовской земле», — цитирует губернатора «РИА Новости». По его словам, оздоровительный туризм должен стать главной изюминкой этого года.

Глава Саратовской области Валерий Радаев призвал чиновников найти изюминки в регионе, которые могли бы привлечь миллионы туристов. В их числе, по мнению губернатора, — это лечебная грязь из Ершовского района использующуюся в бальнеологической лечебнице Саратова и болото в Новобурасском районе.

Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу

Пожаловаться

Анонимно