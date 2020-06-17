Саратовский губернатор хочет завлекать туристов грязью и болотом

Глава Саратовской области Валерий Радаев призвал чиновников найти изюминки в регионе, которые могли бы привлечь миллионы туристов. В их числе, по мнению губернатора, — это лечебная грязь из Ершовского района использующуюся в бальнеологической лечебнице Саратова и болото в Новобурасском районе.
«[млн туристов в 2019 году], ставят три — задачу такую. Изюминка должна быть, особенно сейчас. Новобурасский район, к примеру, там есть памятник природы — болото Моховое. А кто к нему хоть раз ходил? Вот заехали квартиранты на „уазике“ и чуть все вместе там в этом болоте не утонули. А туда никто не сходил, а это одно из первейших мест стоянки человека на саратовской земле», — цитирует губернатора «РИА Новости». По его словам, оздоровительный туризм должен стать главной изюминкой этого года.
Кроме того, Радаев не согласился с мнением председателя регионального комитета по туризму Виктории Бородянской, которая сказала, что главной особенностью саратовского туризма этим летом является Волга. «Зажигать надо! Зажигать! Иначе какой туризм? Сейчас такая конкуренция! Волга она и без нас уже вся занята», — сказал глава региона.
Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе заявила, что отдых на российских курортах начнется со второй половины июня. По мнению специалиста, большинство регионов еще не готовы к приему туристов.
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