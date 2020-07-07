Безработным россиянам выделят миллиарды рублей

Срок получения повышенных пособий по безработице будет продлен
новость из сюжетаЭкономический кризис в России
Кабмин выделил 13,5 млрд рублей на выплату безработным. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.
«Чтобы обеспечить своевременные выплаты безработным, правительство направит на эти цели более 13,8 млрд рублей», — говорится в постановлении. Отмечается, что срок получения повышенных пособий продлят. Предполагается, что деньги будут выделены в течение лета.
Ранее сообщалось, что россияне, потерявшие работу из-за пандемии коронавируса, могут рассчитывать на поддержку государства. Эта поддержка будет помогать людям, желающим трудоустроиться.
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