Безработным россиянам выделят миллиарды рублей

Срок получения повышенных пособий по безработице будет продлен Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис в России

Кабмин выделил 13,5 млрд рублей на выплату безработным. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

«Чтобы обеспечить своевременные выплаты безработным, правительство направит на эти цели более 13,8 млрд рублей», — говорится в постановлении. Отмечается, что срок получения повышенных пособий продлят. Предполагается, что деньги будут выделены в течение лета.

Ранее сообщалось, что россияне, потерявшие работу из-за пандемии коронавируса, могут рассчитывать на поддержку государства. Эта поддержка будет помогать людям, желающим трудоустроиться.

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