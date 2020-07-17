Российские военные перехватили третий самолет-разведчик за неделю

Самолет перехватили над акваторией Баренцева моря Фото: Анна Майорова © URA.RU

Российские истребители перехватили норвежский разведывательный самолет над Баренцевым морем, сообщает Минобороны РФ. Это уже третий иностранный самолет, который на этой неделе заметили военные.

«Над акваторией Баренцева моря был обнаружен разведывательный самолет ВВС Норвегии. Силами истребительной авиации объединения ВВС и ПВО Северного флота было выполнено его сопровождение», — заявили в ведомстве. Речь идет о береговом разведчике Р-3С «Орион» американского производства. По данным Минобороны, самолет не нарушил государственную границу.

Это не первый за неделю случай перехвата иностранных самолетов-разведчиков вблизи государственных границ. Так, по информации RT, два дня назад истребители дежурных сил ПВО Северного флота и Южного военного округа перехватили самолеты ВВС Норвегии и ВМС США над Баренцевым и Черным морями.

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