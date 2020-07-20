Лукашенко сообщил о риске госпереворота в Белоруссии

Александр Лукашенко увидел риск захвата власти в Белоруссии Фото: Официальное интернет-представительство Президента России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что в ходе нынешней президентской кампании возможны попытки свержения действующей власти. Такое заявление он сделал во время посещения 103-й Витебской отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады.

«Если у кого-то из вас память короткая, смею напомнить: мы это проходили. Вспомните 2010 год. И тогда как раз все начиналось для того, чтобы нас поставить на колени: ввели санкции, наклоняли, не получается. <…> И тогда на очередных президентских выборах решили поставить на колени, организовав эту банду и бросив на Дом правительства», — сказал Лукашенко.

Тогда, по его словам, в беспорядках участвовали порядка 400 «агрессивных боевиков». Нынешняя ситуация (массовые протесты в стране) в каких-то деталях похожа на ту, поэтому вариант свержения действующей власти или расшатывания обстановки «по-прежнему актуален», уверен глава государства.

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.