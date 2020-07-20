19 июля 2020

Лукашенко сообщил о риске госпереворота в Белоруссии

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Заявления для прессы по итогам заседания Высшего Государственного Совета Союзного государства. Москва, Кремль, 3 марта 2015 г. , лукашенко александр
Александр Лукашенко увидел риск захвата власти в Белоруссии Фото: Официальное интернет-представительство Президента России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что в ходе нынешней президентской кампании возможны попытки свержения действующей власти. Такое заявление он сделал во время посещения 103-й Витебской отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады.

«Если у кого-то из вас память короткая, смею напомнить: мы это проходили. Вспомните 2010 год. И тогда как раз все начиналось для того, чтобы нас поставить на колени: ввели санкции, наклоняли, не получается. <…> И тогда на очередных президентских выборах решили поставить на колени, организовав эту банду и бросив на Дом правительства», — сказал Лукашенко.

Тогда, по его словам, в беспорядках участвовали порядка 400 «агрессивных боевиков». Нынешняя ситуация (массовые протесты в стране) в каких-то деталях похожа на ту, поэтому вариант свержения действующей власти или расшатывания обстановки «по-прежнему актуален», уверен глава государства.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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