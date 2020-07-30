Туроператоры предлагают туристам отправиться на отдых со стыковками в Москве, Санкт-Петербурге или Ростове-на-Дону Фото: Нина Калинина © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

С 10 августа улететь на средиземноморское побережье без каких-либо доплат смогут туристы, которые приобретали путевки до введения ограничений. Об этом URA.RU рассказали представители туристической отрасли. Операторы предлагают путешественникам вылеты из родных или близлежащих городов со стыковкой в Москве или Ростове-на-Дону на прежних условиях.

«Например, Coral Travel и Pegas Touristik предлагают улететь туристам из Перми в прежние даты на тот же период, но со стыковкой в Москве. А вот Anex Tour предлагает пермским путешественникам сначала доехать до Екатеринбурга, Уфы или Казани. И уже потом через Москву улететь на отдых», — рассказала URA.RU турагент Инна Соболева. Она уточнила, что транзитный город может измениться на Санкт-Петербург или Ростов-на-Дону, откуда также разрешены вылеты в турецкую Анталию.

Также операторы открыли бронирование для всех желающих новых пакетных туров со стыковкой в одном из трех разрешенных городов. Из-за столь позднего начала летних продаж многие туроператоры ввели на ближайшие дни скидки для первых путешественников.

Например, тур на отдых в отеле 5* с 11 августа на 10 ночей у одного из операторов (по состоянию на 16:00 30 июля) с вылетом из Екатеринбурга обойдется в 108 тысяч рублей, из Перми и Челябинска — 111, Тюмени — 112, а из Москвы — 95 тысяч рублей. При этом, если бронировать этот тур уже на следующей неделе, то на те же даты для регионов ценник увеличится приблизительно на 10 тысяч рублей, а для Москвы — на шесть.

Отмечается, что во время такого путешествия в транзитных городах туристам придется получать свой багаж и заново проходить регистрацию. Также при перелете в Турцию и обратно путешественники будут заполнять специальные COVID-анкеты с указанием места в самолете. После возвращения в Россию в течение трех дней туристы самостоятельно обязаны будут сдать тест на коронавирус.

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