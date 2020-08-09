Политолог: задержание бойцов ЧВК было отвлекающим маневром

Пока белорусские спецслужбы ловили бойцов ЧВК, в стране вербовали молодежь Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Задержание в Белоруссии бойцов ЧВК«Вегнер» было отвлекающим маневром. Пока белорусские спецслужбы ловили россиян, внутри страны вербовали молодежь на митинги. В этом уверен политолог Игорь Шатров.

В конце июля более 30 россиян были задержаны в Белоруссии. Их подозревают в работе на ЧВК «Вагнер» и прибытии в Белоруссию с целью дестабилизации обстановки. Писатель Захар Прилепин заявил URA.RU, что среди задержанных есть бывшие члены его батальона на Донбассе.

«Это, конечно, провал белорусских спецслужб, провал их работы. В тот момент, когда они должны были заниматься выявлением лидера этих молодежных группировок, которые вышли на улицы, они подкидывали какие-то документы, какие-то материалы каких-то агентов влияния из России. Это, конечно, очень неприлично», —сказал он в эфире радио «Комсомольская правда».

Шатров подчеркнул, что спецслужбы слишком заигрались в поисках внешних врагов. Политолог отметил, что молодежь во время протестов в Белоруссии была хорошо организована. По его слова, это говорит о том, что с этой сетью не один месяц и год работали.

Массовые протесты в Минске и других городах Белоруссии начались после закрытия участков на выборах президента республики 9 августа. ЦИК объявила, что по предварительным подсчетам действующий президент Александр Лукашенко побеждает во всех районах Белоруссии, которые отчитались о подсчете голосов. Десятки участников протестных акций в Минске пострадали в результате столкновений с ОМОНом. Силовики стреляют резиновыми пулями, используют светошумовые гранаты и слезоточивый газ.

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