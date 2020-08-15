Обеспечить всех россиян необходимым количеством вакцины от коронавируса Центр имени Гамалеи сможет в течение 9—12 месяцев. Об этом заявил глава центра Александр Гинцбург.
«Важно понять, когда мы более-менее успеем покрыть потребности страны», — цитирует врача ТАСС. Гинцбург выразил надежду, что такое количество вакцины центру удастся произвести за 9—12 месяцев.
Ранее советник министра здравоохранения Сергей Глаголев рассказал, какие регионы первыми могут претендовать на разработанную центром вакцину. По его словам, при составлении очередности поставок будет учитываться эпидемиологическая обстановка в субъектах страны. Что касается самого населения, то приоритеты отдаются группам риска — врачам, педагогам, а также людям пожилого возраста.
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