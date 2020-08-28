Путин назвал выборы в Беларуси состоявшимися

Все происходящее в Беларуси является их внутренним делом, сказал президент
новость из сюжетаПротесты в Белоруссии
Россия признает результаты выборов в Белоруссии. Об этом заявил глава государства Владимир Путин в интервью Сергею Брилеву на канале «Россия-1».
«Мы исходим из того, что выборы состоялись», — сказал президент. При этом он уточнил, что все происходящее у соседей является их внутренним делом. «Но нам, безусловно, не безразлично, что там происходит», — добавил Путин.
Митинги в Белоруссии начались после победы Александра Лукашенко на выборах 9 августа. Граждане вышли на улицы, узнав, что действующий президент набрал более 80% голосов. Оппозиционеры считают, что выборы были сфальсифицированы.
Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.