28 августа 2020

Путин назвал выборы в Беларуси состоявшимися

© Служба новостей «URA.RU»
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Ежегодная пресс-конференция Владимира Путина. Москва, путин владимир
Все происходящее в Беларуси является их внутренним делом, сказал президент Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Протесты в Белоруссии

Россия признает результаты выборов в Белоруссии. Об этом заявил глава государства Владимир Путин в интервью Сергею Брилеву на канале «Россия-1».

«Мы исходим из того, что выборы состоялись», — сказал президент. При этом он уточнил, что все происходящее у соседей является их внутренним делом. «Но нам, безусловно, не безразлично, что там происходит», — добавил Путин.

Митинги в Белоруссии начались после победы Александра Лукашенко на выборах 9 августа. Граждане вышли на улицы, узнав, что действующий президент набрал более 80% голосов. Оппозиционеры считают, что выборы были сфальсифицированы.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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