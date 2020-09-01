01 сентября 2020

Терапевт предупредила россиян об опасности парков и сахара осенью

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Виды Екатеринбурга, собака, прогулка, парк, листья, осень
Врач-терапевт предостерегла россиян от частых прогулок в парках осенью Фото: Анна Майорова © URA.RU

Осенью россиянам лучше ограничить прогулки в парках и потребление сахара. О причинах журналистам рассказала врач-терапевт высшей квалификации Людмила Лапа.

«Осенью нужно быть осторожными с парками, потому что сейчас практически 50% аллергиков — это скрытые аллергики. Когда начинаются дожди, начинает гнить листва, там развиваются грибы, грибковые инфекции, те самые, которые провоцируют аллергию или гиперреакцию иммунной системы», — сказала Лапа в интервью радио Sputnik.

Кроме того врач рекомендует ограничить осенью и потребление сладкого. Это она объясняет тем, что при сахарном диабете и аллергии бывают схожие клинические проявления. Продукт провоцирует воспаления на коже и слизистых, что увеличивает риск занести бактериальные и вирусные инфекции.

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...