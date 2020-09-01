Терапевт предупредила россиян об опасности парков и сахара осенью

Осенью россиянам лучше ограничить прогулки в парках и потребление сахара. О причинах журналистам рассказала врач-терапевт высшей квалификации Людмила Лапа.
«Осенью нужно быть осторожными с парками, потому что сейчас практически 50% аллергиков — это скрытые аллергики. Когда начинаются дожди, начинает гнить листва, там развиваются грибы, грибковые инфекции, те самые, которые провоцируют аллергию или гиперреакцию иммунной системы», — сказала Лапа в интервью радио Sputnik.
Кроме того врач рекомендует ограничить осенью и потребление сладкого. Это она объясняет тем, что при сахарном диабете и аллергии бывают схожие клинические проявления. Продукт провоцирует воспаления на коже и слизистых, что увеличивает риск занести бактериальные и вирусные инфекции.
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