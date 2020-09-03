Глава разведки РФ: ситуация с Навальным была провокацией Запада

Сергей Нарышкин высказался о ситуации с Алексеем Навальным Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Алексей Навальный впал в кому

Глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин не исключает, что ситуация с блогером Алексеем Навальным была провокацией западных спецслужб. Об этом он заявил на открытии Музея Победы на Поклонной горе в Москве.

«Нельзя исключать, что ситуация с Навальным была провокацией западных спецслужб», — сказал Нарышкин. Он также отметил, что если глава Белоруссии Александр Лукашенко заявил о фальсификации данных об отравлении Навального, то у него были основания на это.

Ранее Лукашенко заявил, что данные об отравлении блогера сфальсифицированы. По его словам, это следует из перехваченного разговора между Берлином и Варшавой. Член Левой партии Германии Биджан Тавассоли считает, что немецкие власти могли заранее спланировать историю с «отравлением» Навального, пишет агентство Nation News.

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