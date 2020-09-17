17 сентября 2020

В Египте пообещали приемлемые цены на отдых для россиян

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт, египет, александрия
Цены на отдых в Египте для россиян будут невысокими Фото: Алена Полозова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Цены на отдых в Египте для российских туристов будут невысокими. Об этом журналистам рассказала замминистра ведомства страны Гаду Шаляби.

«По словам чиновника, цены на отдых для туристов из России в стране всегда были „наилучшими“, а в настоящее время отели работают с небольшой выгодой и им едва удается покрывать свои расходы на обслуживание», — пишет «Газета.ru» со ссылкой на слова чиновницы.

При этом, как отмечается, экс-глава Египетского государственного агентства по активизации туризма Хишам ад-Думейри сказал, что стоимость отдыха в стране в ближайшее время все же немного вырастет. Все потому, что отели вынуждены покрывать дополнительные расходы на меры против коронавируса.

Авиакомпания «Аэрофлот» возобновила полеты в Каир с 9 сентября. Все прибывающие в Египет туристы должны предоставить результаты теста на коронавирус, который сделан менее чем за 72 часа до вылета. Исключение сделано для детей до шести лет.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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