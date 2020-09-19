Страховщики назвали неожиданный фактор, влияющий на цену ОСАГО

Поправки в закон об ОСАГО вступили в силу в конце августа Фото: Илья Московец © URA.RU

При расчете стоимости ОСАГО страховые компании смогут учитывать пол водителя. Это стало возможным после внесения в соответствующий закон поправок. С таким предупреждением выступили эксперты страховой отрасли.

«Страховщики вправе использовать тарифные факторы, которые, согласно их статистике, влияют на аварийность автовладельца», — заявил «Комсомольской правде» исполнительный директор Российского союза автостраховщиков Евгений Уфимцев. В качестве примера он привел спортивные соревнования, в которых разделение по половому признаку не является дискриминацией, а отражает гендерные различия.

Гендер водителя будет не единственным необычным фактором, который смогут учитывать страховщики, отметил собеседник издания. По словам Уфимцева, полис ОСАГО для владельца красного спорткара будет дороже, так как по статистике эти водители ездят агрессивнее. А автовладельцы с семьей и детьми, наоборот, смогут сэкономить, так как ездят аккуратнее, добавил он.

Женщины чаще попадают в аварии, при этом у них на дороге случаются мелкие ЧП, в то время как мужчины реже попадают в ДТП, но аварии с их участием более крупные, заявил один из директоров страховой компании «Согласие» Андрей Ковалев. Пол не является значимым фактором, и в действительности не оказывает серьезного влияния на цену полиса, заключил он.

Поправки в закон об ОСАГО вступили в силу в августе, напоминает агентство Nation News. Теперь для определения тарифа в страховой компании могут учитывать дополнительные факторы для водителя. При этом ЦБ составил перечень критериев, которые страховщики использовать не смогут. Это дискриминирующие факторы, в частности, национальная, расовая и языковая принадлежность.