Соцсети обвинили власти в унижении пенсионеров. «Работайте до смерти»

29 октября 2020 в 14:50 Размер текста - 17 +

В соцсетях считают, что пенсия по рангам только опустошит кошельки россиян Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В соцсетях россияне жестко восприняли предложение Госдумы ввести «ранговую» систему пенсий. Граждане заявили, что все реформы ведут только к ухудшению положения и даже уничтожают пенсионеров. «Скорее всего, пенсии скоро отменят вообще и скажут: «работайте до смерти, денег нет», — предположил Сергей Смирнов. Некоторые смотрят более оптимистично и считают, что пенсии все-таки поднимут. Правда, улучшение ждет только высокоранговых пенсионеров, считает Александр Агарков. Многие пользователи шутят, считая, что повышение пенсий не может быть реальным Сергей Мельников Некоторые пользователи предполагают, что пенсии вообще не доходят до адресатов Федор Павлович Часть пользователей считает, что реформа поможет только отнять деньги у народа Сергей Боярский Пенсионеры заявляют, что выплаты за многие годы так и не выросли Галина Ломакина В соцсетях считают, что россиянам ухудшают условия жизни, чтобы от них избавиться Денис Веселов 29 октября в Госдуме предложили ввести ранги для пенсионеров. Чем выше положение пенсионера в системе, тем больше пенсия, объяснили депутаты. Всего должно быть 10 рангов. Предполагается, что так выплаты могут вырасти почти вдвое. Кроме того, пенсионерам пообещали денежные надбавки к уже имеющимся пенсиям, пишет агентство Nation news. Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.