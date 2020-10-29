В соцсетях россияне жестко восприняли предложение Госдумы ввести «ранговую» систему пенсий. Граждане заявили, что все реформы ведут только к ухудшению положения и даже уничтожают пенсионеров.
«Скорее всего, пенсии скоро отменят вообще и скажут: «работайте до смерти, денег нет», — предположил Сергей Смирнов. Некоторые смотрят более оптимистично и считают, что пенсии все-таки поднимут. Правда, улучшение ждет только высокоранговых пенсионеров, считает Александр Агарков.
29 октября в Госдуме предложили ввести ранги для пенсионеров. Чем выше положение пенсионера в системе, тем больше пенсия, объяснили депутаты. Всего должно быть 10 рангов. Предполагается, что так выплаты могут вырасти почти вдвое. Кроме того, пенсионерам пообещали денежные надбавки к уже имеющимся пенсиям, пишет агентство Nation news.
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