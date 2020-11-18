В больнице в Коммунарке прогремел взрыв. Видео

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Торжественные мероприятия в честь 5-летия отряда ОМОНа. Сургут, взрыв, гриб от взрыва
Фотография из архива URA.RU Фото: Александр Кулаковский © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Сегодня в московской больнице для коронавирусных больных в Коммунарке прогремел взрыв. Предположительно, взорвался кислородный баллон.

«Поступила информация о том, что в городской клинической больнице № 40 в Коммунарке, где находятся больные коронавирусом, произошел хлопок кислородного баллона. На место для проверки данной информации следуют пожарные», — сказал собеседник агентству ТАСС.

На видео заметен сизый дым. Очевидцы сообщают о пожаре.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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