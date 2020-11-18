Фотография из архива URA.RU
новость из сюжетаКоронавирус COVID-19
Сегодня в московской больнице для коронавирусных больных в Коммунарке прогремел взрыв. Предположительно, взорвался кислородный баллон.
«Поступила информация о том, что в городской клинической больнице № 40 в Коммунарке, где находятся больные коронавирусом, произошел хлопок кислородного баллона. На место для проверки данной информации следуют пожарные», — сказал собеседник агентству ТАСС.
На видео заметен сизый дым. Очевидцы сообщают о пожаре.
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