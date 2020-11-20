Артист Black Star призвал вернуть Артема Дзюбу в футбольный клуб «Зенит» Фото: Анна Майорова © URA.RU

Рэп-артист лейбла Black Star Natan (Натан Миронов) выпустил трек в поддержку нападающего петербургского «Зенита» Артема Дзюбы. Песня «#ямыдзюба» посвящена недавнему секс-скандалу с участием спортсмена.

«Поражение сборной России (в матче Лиги наций против сборной Сербии) еще раз доказывает, что Дзюбу пора вернуть. Дзюба, мы за тебя», — обратился Natan к футболисту на своей странице в Instagram. В треке рэпер заявляет, что Дзюба «на все руки мастер». Также артист признался, что сам тоже «играет рукой, когда выпал выходной». Правда некоторые пользователи соцсетей юмор рэпера не оценили и предположили, что он издевается над спортсменом.

Ранее в интернете появилось интимное видео футболиста. Как выяснилось, его телефон взломали. Секс-скандал повлиял на то, что в Совете Федерации собираются пересмотреть законодательство в области защиты частной жизни в интернете. Тренер «Зенита» Станислав Черчесов отстранил форварда от матчей сборной страны, пишет RT. 18 ноября сборная России уступила противникам из Сербии в матче Лиги Наций со счетом 0:5. Это поражение отбросило российскую национальную команду в третью корзину при жеребьевке отборочного турнира чемпионата мира 2022 года, уточняет телеканал 360.