РФ: Германия нарушила международные нормы из-за Навального

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Встреча Алексея Навального с екатеринбуржцами. Екатеринбург, навальный алексей
Алексей Навальный лечится в Германии с августа 2020 года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Болезнь Алексея Навального

Власти Германии нарушили обязательства по Конвенции о запрещении химоружия, не став сотрудничать с Россией по инциденту с Алексеем Навальным. Об этом сообщается в заявлении делегации РФ, распространенном на открывшейся 30 ноября 25-й сессии конференции государств — участников ОЗХО.

Правительство ФРГ противостояло предварительному расследованию ситуации вокруг Навального, отмечается в заявлении. «Свидетельством этого является отказ от сотрудничества с российскими правоохранительными органами и организациями здравоохранения, игнорирование или формальные отписки на уже пять запросов от Генпрокуратуры РФ», — приводит ТАСС выдержку из заявления российской делегации.

Запросы российской Генпрокуратуры направлялись в соответствии с Европейской конвенцией об оказании взаимной правовой помощи по уголовным делам от 1959 года. Власти ФРГ, в свою очередь, нарушили условия Конвенции, не желая сотрудничать, говорится в обращении.

Навальному стало плохо в конце августа во время полета из Томска в Москву. Борт сел в Омске, Навальный был доставлен в местную больницу, где впал в кому. Позднее его переправили в берлинскую клинику Charite, где врачи заявили об обнаружении в его организме веществ из группы «Новичок». В России, в свою очередь, заявляли, что в стране таких веществ нет и говорили, что готовы сотрудничать с Германией по сложившейся ситуации.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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