Вакцину придерживают для врачей и учителей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жителю Москвы Дмитрию Бурому, записавшемуся на вакцину от коронавируса, отказали в прививке. Дело не в медицинских показаниях, а в том, что он «не в приоритете».

Привиться Дмитрий Бурый хотел еще в сентябре. Двадцатипятилетний молодой человек работает в банке и общается с большим количеством клиентов, пишет «Коммерсант». На вакцину он записался по электронной очереди и автоматизированная система дала «добро». «Записался на прививку сначала на понедельник, но потом перенес запись на субботу, чтобы в случае осложнений переждать симптомы на выходных дома. Запись в поликлинике оказалась возможной в любое время — там почти все „окна“ пустые», — рассказал газете молодой человек.

Однако в 68-й поликлинике в прививке банковскому служащему отказали. «Сейчас я выясняю, как это стало возможным, что вы смогли зарегистрироваться», — заявила пациенту врач Вероника Скворцова. Позже с мужчиной поговорила главврач, которая пояснила, что вакцину ставят москвичам в зависимости от приоритетов: «Мы начали с трех основных: сначала один приоритет, потом второй». «Но ведь мы все — один приоритет», — отметил Дмитрий, показав «рекомендации Минздрава версии 9» от 26 октября. На 103-й рекомендаций указано, что приоритетной вакцинации подлежат не только учителя и врачи, но также сотрудники организаций, «работа которых связана с непосредственным контактом с большим количеством людей (гостиниц, парикмахерских, химчисток, банков, охранных предприятий и других)».

Молодой человек ушел из поликлиники расстроенным. «Я верю, что наша вакцина не хуже западной, поэтому я здесь. И да, я расстроился. Мне сказали, что я смогу получить прививку, когда разрешит правительство Москвы», — пояснил журналистам Бурый. По словам представителей прессы, в этот момент других добровольцев на вакцинацию в коридоре не было. Более того, на сайте, где можно записаться на прививку, оказалось много «пустых окон».

Мэр столицы Сергей Собянин 4 декабря заявил, что в Москве стартует электронная запись на вакцинацию от коронавируса для работников сфер образования, здравоохранения и городских служб. По словам Собянина, в Москве создана вся технологическая и организационная цепочка вакцинации.