Россиян предупредили о предвзятых судьях на МЧМ-2021 по хоккею

Сборная Россия по хоккею в полуфинале молодежного чемпионата мира-2021 сыграет с канадцами Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Во время полуфинального матча против сборной Канады на молодежном чемпионате мира-2021, российскую команду могут засудить. Такие опасения выразил советский арбитр, почетный вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Юрий Карандин.

По словам хоккейного судьи, в поединке двух равных команд, судьбу матча могут решить один-два свистка. «Учитывая политические факторы, которые, к сожалению, возвращаются в мировой спорт, могут возникать опасения, что те самые один-два свистка в полуфинале прозвучат не в нашу пользу», — поделился Карандин в интервью Russia-Hockey.ru. Несмотря на это, пока серьезных претензий к арбитрам со стороны российских болельщиков быть не должно, отметил он.

Сборная Россия вышла в полуфинал молодежного чемпионата мира-2021 после того, как смогла обыграть соперников из Германии со счетом 2:1. Канадцы, в свою очередь, на стадии четвертьфинала переиграли чехов 3:0. Это будет первый поединок между командами на МЧМ-2021 с 2012 года, уточняет RT. В другом полуфинале турнира сыграют США и Финляндия.