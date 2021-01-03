Россиян предупредили о предвзятых судьях на МЧМ-2021 по хоккею

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Чемпионат мира по хоккею среди юниоров U18. Матч сборная России - сборная США. Челябинск, ротенберг павел
Сборная Россия по хоккею в полуфинале молодежного чемпионата мира-2021 сыграет с канадцами Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Во время полуфинального матча против сборной Канады на молодежном чемпионате мира-2021, российскую команду могут засудить. Такие опасения выразил советский арбитр, почетный вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Юрий Карандин.

По словам хоккейного судьи, в поединке двух равных команд, судьбу матча могут решить один-два свистка. «Учитывая политические факторы, которые, к сожалению, возвращаются в мировой спорт, могут возникать опасения, что те самые один-два свистка в полуфинале прозвучат не в нашу пользу», — поделился Карандин в интервью Russia-Hockey.ru. Несмотря на это, пока серьезных претензий к арбитрам со стороны российских болельщиков быть не должно, отметил он.

Сборная Россия вышла в полуфинал молодежного чемпионата мира-2021 после того, как смогла обыграть соперников из Германии со счетом 2:1. Канадцы, в свою очередь, на стадии четвертьфинала переиграли чехов 3:0. Это будет первый поединок между командами на МЧМ-2021 с 2012 года, уточняет RT. В другом полуфинале турнира сыграют США и Финляндия.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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