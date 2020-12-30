Стали известны соперники сборной России по хоккею на МЧМ-2021

Возможным соперником сборной России в четвертьфинале молодежного чемпионата мира по хоккею может стать Словакия или Германия. Российская команда гарантировала как минимум второе место в своей группе, победив в овертайме шведов со счетом 4:3.
После четырех игр на групповом этапе сборная России набрала восемь очков и занимает первое место, однако у соперников остался еще матч в запасе. Российская команда останется лидером группы B, если США обыграет Швецию в овертайме. В этом случае у россиян, американцев и шведов будет по восемь баллов, но наши хоккеисты возьмут первую строчку, так как смогли их обыграть в очных поединках.
Молодежная сборная России по хоккею проиграла на чемпионате мира лишь чехам (0:2), напоминает RT. Помимо победы над Швецией, россияне обыграли сборные США (5:3) и Австрии (7:1), передает «Пятый канал».
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