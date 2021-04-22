22 апреля 2021

В Госдуме предложили упростить покупку недвижимости за маткапитал

© Служба новостей «URA.RU»
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День защиты детей. Курган, ребенок, семья, родители, воздушный шарик, прогулка в парке
Изменение коснется тех, кто не собирается брать ипотеку на покупку квартиры Фото:

В РФ могут убрать ограничение на использование средств материнского капитала для покупки недвижимости без ипотеки. Такое предложение внес депутат Госдумы Евгений Федоров.

«Прошу оценить целесообразность изменения правил предоставления средств материнского капитала на приобретение недвижимости без кредитных инструментов. Позволить семьям обращаться за получением данных средств непосредственно после рождения ребенка», — говорится в документе на имя главы Минтруда Антона Котякова, сообщает RT.

Сейчас воспользоваться этой возможностью сразу после рождения ребенка могут только те, кто подключал к покупке жилья заемные средства. Без ипотеки тратить материнский капитал на приобретение недвижимости можно по истечению трех лет. Кроме того, для получателей маткапитала упростили и доступ к рефинансированию ипотеки.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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