Война между Россией и Украиной может начаться в Керченском проливе. Признаки этого увидели авторы норвежского издания.
«Власти РФ отправили в Керченский пролив пятнадцать кораблей», — пишут, со ссылкой на газету Dagbladet, argumenti.ru. По мнению авторов иностранного СМИ, Россия будет в этом районе останавливать все военные суда. Как это произошло в ноябре 2018 года, когда украинские моряки попробовали прорваться через пролив. Газета отмечает, что ситуация вновь может повториться.
Ранее в Управлении навигации и океанографии Минобороны РФ заявили о закрытии до 31 октября прохода иностранным военным кораблям и государственным судам между Севастополем и Гурзуфом, у берегов Керченского полуострова, в районе мыса Опук, и около западного края полуострова. После глава комитета Бундестага по иностранным делам Норберт Реттген отметил, что Украина попросила у Германии оружие для защиты черноморского побережья.
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