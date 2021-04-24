24 апреля 2021

В стране НАТО назвали место начала войны между Украиной и Россией. И это не Донбасс

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Военный конфликт между Украиной и Россией может начаться в Керченском проливе Фото:
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Война на Украине

Война между Россией и Украиной может начаться в Керченском проливе. Признаки этого увидели авторы норвежского издания.

«Власти РФ отправили в Керченский пролив пятнадцать кораблей», — пишут, со ссылкой на газету Dagbladet, argumenti.ru. По мнению авторов иностранного СМИ, Россия будет в этом районе останавливать все военные суда. Как это произошло в ноябре 2018 года, когда украинские моряки попробовали прорваться через пролив. Газета отмечает, что ситуация вновь может повториться.

Ранее в Управлении навигации и океанографии Минобороны РФ заявили о закрытии до 31 октября прохода иностранным военным кораблям и государственным судам между Севастополем и Гурзуфом, у берегов Керченского полуострова, в районе мыса Опук, и около западного края полуострова. После глава комитета Бундестага по иностранным делам Норберт Реттген отметил, что Украина попросила у Германии оружие для защиты черноморского побережья.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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