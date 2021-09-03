Школьники РФ нашли новое применение образовательным выплатам

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Концерт
Школьники тратят деньги, выданные на посещение культурных мероприятий, на концерты Инстасамки и Фейса Фото:

Российские школьники придумали новое применение перечисляемым для образовательных целей на «Пушкинскую карту» средствам. Они тратят деньги на приобретение билетов на концерты популярных артистов.

Школьники выкладывают в Tik Tok видео, в которых показывают чеки от приобретенных билетов на концерты рэперов Instasamka, Face, Soda Luv, SQWOZ BAB, MAYOT и других. 30 июня 2021 года президент России Владимир Путин на «Прямой линии» понадеялся, что молодые люди не упустят такую возможность и смогут посещать не только региональные, но и общероссийские культурные учреждения.

Как сообщается на сайте «Почта Банка», «Пушкинская карта» — это пропуск в мир культурных событий страны. На карту начисляется три тысячи рублей, которые можно потратить на билеты в музеи, театры, концертные залы, филармонии, консерватории и другие культурные учреждения страны.

Редакцией URA.RU были отправлены запросы в Министерство культуры и Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации с просьбой прокомментировать выбор школьников. На момент публикации ответов не поступало.

С 1 сентября власти РФ ввели в стране «Пушкинские карты» для молодежи. На них зачисляются средства, которые можно потратить на походы в театры, кино, выставки, концерты, филармонии или музеи.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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