Школьники РФ нашли новое применение образовательным выплатам

Школьники тратят деньги, выданные на посещение культурных мероприятий, на концерты Инстасамки и Фейса Фото: Владимир Андреев

Российские школьники придумали новое применение перечисляемым для образовательных целей на «Пушкинскую карту» средствам. Они тратят деньги на приобретение билетов на концерты популярных артистов.

Школьники выкладывают в Tik Tok видео, в которых показывают чеки от приобретенных билетов на концерты рэперов Instasamka, Face, Soda Luv, SQWOZ BAB, MAYOT и других. 30 июня 2021 года президент России Владимир Путин на «Прямой линии» понадеялся, что молодые люди не упустят такую возможность и смогут посещать не только региональные, но и общероссийские культурные учреждения.

Как сообщается на сайте «Почта Банка», «Пушкинская карта» — это пропуск в мир культурных событий страны. На карту начисляется три тысячи рублей, которые можно потратить на билеты в музеи, театры, концертные залы, филармонии, консерватории и другие культурные учреждения страны.

Редакцией URA.RU были отправлены запросы в Министерство культуры и Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации с просьбой прокомментировать выбор школьников. На момент публикации ответов не поступало.

С 1 сентября власти РФ ввели в стране «Пушкинские карты» для молодежи. На них зачисляются средства, которые можно потратить на походы в театры, кино, выставки, концерты, филармонии или музеи.