Госдума определила продолжительность жизни российских пенсионеров

Госдума приняла во втором чтении проект об ожидаемом периоде выплаты накопительной пенсии Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В 2022 году ожидаемый период выплаты накопительной пенсии составит 264 месяца (22 года). Соответствующий законопроект приняла Госдума приняла во втором чтении.

Аналогичный период устанавливался на 2021 год. Период дожития нужен для расчета размера пенсии, при этом на 2020 год он рассчитывался в 258 месяцев. В Госдуме заявляли, что увеличение периода приведет к снижению размера накопительной пенсии.

Продолжительность периода выплаты накопительной пенсии определяется на основании данных демографической статистики о количестве мужчин и женщин в возрасте 60 и 55 лет и их ожидаемой продолжительности жизни, передает «Парламентская газета». Показатель применяется для корректировки ее размера.

Ранее URA.RU сообщало, что власти РФ собираются увеличивать продолжительность жизни до 75 лет. Таких показателей нужно достигнуть до 2024 года. Заявление об этом сделал президент России после того, как весной продолжительность жизни в России снизилась до 71,1 года.