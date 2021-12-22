22 декабря 2021

В Кремле доложили о количестве антител у Путина

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Большая пресс-конференция президента РФ. Москва, песков дмитрий, путин на экране
Дмитрий Песков сообщил о достаточном количестве антител к COVID у Путина Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

У президента России Владимира Путина достаточно высокий уровень антител к коронавирусу. Об этом доложил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«У него действительно высокий уровень (антител — прим. ред. URA.RU). У него титры очень высокие. Он только что ревакцинировался, был сделан бустер, плюс он еще принял участие в эксперименте с назальной вакциной. Поэтому я надеюсь, это достаточный уровень защиты», — рассказал Песков в эфире телеканала «Россия 24» накануне пресс-конференции главы российского государства.

Песков отметил, что у него у самого достаточный уровень антител к COVID-19. Несмотря на это, политик сообщил, что поставил себе вакцину «Спутник Лайт», чтобы быть застрахованным. По его словам, «Спутник V» и «Спутник Лайт» являются самыми эффективными вакцинами против нового штамма «Омикрон».

Первую прививку от коронавируса Владимир Путин поставил еще в марте этого года. После вакцинации он сообщил, что чувствует себя хорошо. Не так давно, в ноябре президент привился назальной вакциной.

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У президента России Владимира Путина достаточно высокий уровень антител к коронавирусу. Об этом доложил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. «У него действительно высокий уровень (антител — прим. ред. URA.RU). У него титры очень высокие. Он только что ревакцинировался, был сделан бустер, плюс он еще принял участие в эксперименте с назальной вакциной. Поэтому я надеюсь, это достаточный уровень защиты», — рассказал Песков в эфире телеканала «Россия 24» накануне пресс-конференции главы российского государства. Песков отметил, что у него у самого достаточный уровень антител к COVID-19. Несмотря на это, политик сообщил, что поставил себе вакцину «Спутник Лайт», чтобы быть застрахованным. По его словам, «Спутник V» и «Спутник Лайт» являются самыми эффективными вакцинами против нового штамма «Омикрон». Первую прививку от коронавируса Владимир Путин поставил еще в марте этого года. После вакцинации он сообщил, что чувствует себя хорошо. Не так давно, в ноябре президент привился назальной вакциной.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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