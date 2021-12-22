В Кремле доложили о количестве антител у Путина

23 декабря 2021 в 01:05 Размер текста - 17 +

Дмитрий Песков сообщил о достаточном количестве антител к COVID у Путина Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 У президента России Владимира Путина достаточно высокий уровень антител к коронавирусу. Об этом доложил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. «У него действительно высокий уровень (антител — прим. ред. URA.RU). У него титры очень высокие. Он только что ревакцинировался, был сделан бустер, плюс он еще принял участие в эксперименте с назальной вакциной. Поэтому я надеюсь, это достаточный уровень защиты», — рассказал Песков в эфире телеканала «Россия 24» накануне пресс-конференции главы российского государства. Песков отметил, что у него у самого достаточный уровень антител к COVID-19. Несмотря на это, политик сообщил, что поставил себе вакцину «Спутник Лайт», чтобы быть застрахованным. По его словам, «Спутник V» и «Спутник Лайт» являются самыми эффективными вакцинами против нового штамма «Омикрон». Первую прививку от коронавируса Владимир Путин поставил еще в марте этого года. После вакцинации он сообщил, что чувствует себя хорошо. Не так давно, в ноябре президент привился назальной вакциной. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

У президента России Владимира Путина достаточно высокий уровень антител к коронавирусу. Об этом доложил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. «У него действительно высокий уровень (антител — прим. ред. URA.RU). У него титры очень высокие. Он только что ревакцинировался, был сделан бустер, плюс он еще принял участие в эксперименте с назальной вакциной. Поэтому я надеюсь, это достаточный уровень защиты», — рассказал Песков в эфире телеканала «Россия 24» накануне пресс-конференции главы российского государства. Песков отметил, что у него у самого достаточный уровень антител к COVID-19. Несмотря на это, политик сообщил, что поставил себе вакцину «Спутник Лайт», чтобы быть застрахованным. По его словам, «Спутник V» и «Спутник Лайт» являются самыми эффективными вакцинами против нового штамма «Омикрон». Первую прививку от коронавируса Владимир Путин поставил еще в марте этого года. После вакцинации он сообщил, что чувствует себя хорошо. Не так давно, в ноябре президент привился назальной вакциной.