Епархия ответила на обвинения в жестоком обращении с ослом

28 декабря 2021 в 18:09 Размер текста - 17 +

В храме заявили, что причиной смерти ослика могли стать колики Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Руководство Муромской епархии, в которой находится Спасо-Преображенский монастырь, замешанный в скандале в СМИ, оправдалось за историю с выброшенным на мороз телом осла Моисея. В епархии заявили, что информация, распространенная в сети 26 декабря, не соответствует действительности. «Захоронение ослика было поручено одному из работников монастыря, который повез его на машине до места захоронения. Однако из-за технических проблем машина не смогла доехать до места. Работник принял решение временно выгрузить останки ослика на обочину. После того, как появился подходящий транспорт, труп животного был доставлен к месту захоронения», — сказано в сообщении на официальном сайте епархии. Также руководство организации отмечает в сообщении, что в их распоряжении имеется видеозапись, на которой зафиксирована транспортировка уже мертвого животного из загона к автомашине. «Получившее распространение обвинение монастыря в том, что ослика выбросили умирать в мороз на улицу не соответствует истине и опровергается видеоматериалами», — сказано в сообщении. Моисея нашли прохожие возле деревни Мишино Владимирской области 21 декабря. Глава пресс-службы Муромской епархии Артемий Чернов заявлял, что животное умерло от старости и его везли утилизировать, но по дороге случился «форс-мажор», поэтому осла оставили возле дороги. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Руководство Муромской епархии, в которой находится Спасо-Преображенский монастырь, замешанный в скандале в СМИ, оправдалось за историю с выброшенным на мороз телом осла Моисея. В епархии заявили, что информация, распространенная в сети 26 декабря, не соответствует действительности. «Захоронение ослика было поручено одному из работников монастыря, который повез его на машине до места захоронения. Однако из-за технических проблем машина не смогла доехать до места. Работник принял решение временно выгрузить останки ослика на обочину. После того, как появился подходящий транспорт, труп животного был доставлен к месту захоронения», — сказано в сообщении на официальном сайте епархии. Также руководство организации отмечает в сообщении, что в их распоряжении имеется видеозапись, на которой зафиксирована транспортировка уже мертвого животного из загона к автомашине. «Получившее распространение обвинение монастыря в том, что ослика выбросили умирать в мороз на улицу не соответствует истине и опровергается видеоматериалами», — сказано в сообщении. Моисея нашли прохожие возле деревни Мишино Владимирской области 21 декабря. Глава пресс-службы Муромской епархии Артемий Чернов заявлял, что животное умерло от старости и его везли утилизировать, но по дороге случился «форс-мажор», поэтому осла оставили возле дороги.