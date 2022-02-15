В Ярославле возбудили самое крупное дело о пытках в колонии

15 февраля 2022 в 14:11 Размер текста - 17 +

Сотрудники СИЗО №1 били заключенных, раздевали их догола и применяли дубинки Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Фрунзенский районный суд Ярославля получил материалы уголовного дела о пытках в СИЗО № 1, фигурантами которого являются 15 сотрудников изолятора. Об этом сообщил правозащитный проект Gulagu.net. По данным следствия, сотрудники колонии били заключенных, раздевали их догола, применяли наручники и резиновые дубинки. Как утверждают правозащитники, дело является «рекордсменом» судебной практики. «Дело-рекордсмен о пытках поступило в суд в Фрунзенский районный суд Ярославля. Уникальное в своем роде уголовное дело о пытках и унижениях в СИЗО-1 УФСИН по Ярославской области. Следствие установило, как 15 сотрудников следственного изолятора во главе с врио начальника СИЗО били, пытали, раздевали догола, обливали (изначально — мочой, но официально — якобы водой) с целью унижения, применяли наручники, резиновые дубинки, били всей сменой в присутствии женщин-сотрудниц, которые сами участвовали также в экзекуции», — рассказали правозащитники в своем telegram-канале. По словам авторов, за всю новейшую историю РФ впервые в суд поступило дело о таких избиениях в отношении такого количества сотрудников пыточного СИЗО. Несмотря на то, что вышестоящее руководство ФСИН всячески пыталось «замять» дело, оно все же дошло до суда и «теперь его исход зависит в том числе от общественного резонанса», — заключили правозащитники. Ранее заключенный исправительной колонии №6 (Кировская область) Марсель Амиров объявил голодовку после побоев и психологического давления со стороны сотрудников СИЗО. 150 тысяч рублей за избиения со стороны сотрудников колонии потребовал и пожизненно заключенный Сергей Тихомиров. В конце 2021 года ушел с должности директор ФСИН Александр Калашников. По словам источников «Интерфакса», отставка связана с инцидентами в СИЗО и колониях Саратовской области и других регионов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Фрунзенский районный суд Ярославля получил материалы уголовного дела о пытках в СИЗО № 1, фигурантами которого являются 15 сотрудников изолятора. Об этом сообщил правозащитный проект Gulagu.net. По данным следствия, сотрудники колонии били заключенных, раздевали их догола, применяли наручники и резиновые дубинки. Как утверждают правозащитники, дело является «рекордсменом» судебной практики. «Дело-рекордсмен о пытках поступило в суд в Фрунзенский районный суд Ярославля. Уникальное в своем роде уголовное дело о пытках и унижениях в СИЗО-1 УФСИН по Ярославской области. Следствие установило, как 15 сотрудников следственного изолятора во главе с врио начальника СИЗО били, пытали, раздевали догола, обливали (изначально — мочой, но официально — якобы водой) с целью унижения, применяли наручники, резиновые дубинки, били всей сменой в присутствии женщин-сотрудниц, которые сами участвовали также в экзекуции», — рассказали правозащитники в своем telegram-канале. По словам авторов, за всю новейшую историю РФ впервые в суд поступило дело о таких избиениях в отношении такого количества сотрудников пыточного СИЗО. Несмотря на то, что вышестоящее руководство ФСИН всячески пыталось «замять» дело, оно все же дошло до суда и «теперь его исход зависит в том числе от общественного резонанса», — заключили правозащитники. Ранее заключенный исправительной колонии №6 (Кировская область) Марсель Амиров объявил голодовку после побоев и психологического давления со стороны сотрудников СИЗО. 150 тысяч рублей за избиения со стороны сотрудников колонии потребовал и пожизненно заключенный Сергей Тихомиров. В конце 2021 года ушел с должности директор ФСИН Александр Калашников. По словам источников «Интерфакса», отставка связана с инцидентами в СИЗО и колониях Саратовской области и других регионов.