В соцсетях предложили «напасть» на Украину 30 февраля

Россияне в соцсетях посмеялись над очередным переносом «нападения» РФ на Украину Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Война на Украине

Россияне в соцсетях продолжают удивляться переносу очередного «нападения» РФ на Украину. По мнению пользователей, сообщение о якобы вторжении начинают походить на сериал. Некоторые предложили перенести мероприятие на 30 февраля.

Издание Politico со ссылкой на эксперта по российским вооруженным силам Майкла Кофмана сообщило, что российские вооруженные силы «перенесли» вторжение на Украину на 20 февраля 2022 года. По данным журналистов Politico, данная дата выбрана из-за завершения Мюнхенской конференции по безопасности, на которой будет президент Украины Владимир Зеленский.

Кто-то из пользователей сравнивает происходящее с сериалом ВКонтакте

Россияне сравнивают перенос «нападения» на Украину с известной медиафраншизой «Формаж», многие фильмы которой каждый раз называли «последними» ВКонтакте

Пользователи задаются вопросом, а знает ли российская армия о том, что «нападение» перенесли ВКонтакте

А кто-то уточняет, как Россия якобы будет вторгаться на Украину ВКонтакте

Многие россияне публикуют распорядок дня для военных РФ на 20 февраля ВКонтакте

А кто-то из пользователей просит перенести «вторжение» на 30 февраля ВКонтакте